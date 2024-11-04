Türkiye’de demir yolu hat uzunluğu 14 bin kilometreyi aşacak

Demir yolu mevcut hat uzunluğunun 13 bin 919 kilometreden 2025'te 14 bin 275 kilometreye çıkarılması hedeflenirken, hat uzunluğunun 2026'da 14 bin 605,23 kilometre ve 2027'de 15 bin 934 kilometre olması öngörülüyor.

Bu kapsamda, 2025'in sonunda Ankara-İstanbul T26 ve Çerkezköy-Kapıkule projelerinin, 2026'nın sonunda Ankara-İstanbul Doğançay Ripajı-2, Gebze-Köseköy 3.- 4. ve 5. Hat, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli (Osmaneli-Bursa kesimi), Filyos İltisak Hattı, Çukurova İltisak Hattı projelerinin ve 2027'nin sonunda Sincan-Yenikent-Kazan-Soda, Konyaray, Karaman-Ulukışla, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Ankara-İzmir (Polatlı Afyon kesimi) projelerinin tamamlanması planlanıyor.

Yolcu taşımacılığı içindeki payının da artırılması için demir yoluna yatırımlar sürüyor. Demir yolunun yolcu taşımacılığının içindeki payının gelecek yıl yüzde 5,93'e çıkarılması, bu payın 2026'da yüzde 6,12 ve 2027'de yüzde 6,3 olması planlanıyor.

Hızlı tren hat uzunluğunun 2025'te 2 bin 607 kilometreye, 2026'da 2 bin 843 kilometreye ve 2027'de 4 bin 122 kilometreye yükseltilmesi hedefleniyor.