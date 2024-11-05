2024 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? e-Devlet KYK başvuru sonu ekranı...

Milyonlarca üniversite öğrencisi KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. e-Devlet üzerinden sorgulanacak olan sonuçlar için öğrenciler 'KYK burs başvuru sonuçları açıklandı' açıklmasını bekliyor. İşte 2024 KYK burs başvuru sonuçlarına ilişkin detaylar...
2024 KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Bu yıl sonuçların en geç Kasım ayının ilk haftasına kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi "KYK burs sonuçları açıklandı" duyurusu geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.
Burs başvurusu değerlendirme süreci başlarken 12 farklı devlet kurumundan alınan bilgiler öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdiği bilgiler ile karşılaştırılıyor. Burs verilirken öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu belirleyici olacak.
KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları GSB duyurusu ile ilan edilecek. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilecek.
Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Sonuçlar açıklandığı zaman e-Devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı haberimizde aktifleşecektir.
2024 2025 KYK burs ve kredi ücretleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yılın KYK burs ücretleri 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkmıştı.