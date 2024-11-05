2024 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? e-Devlet KYK başvuru sonu ekranı...

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları GSB duyurusu ile ilan edilecek. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilecek.



Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Sonuçlar açıklandığı zaman e-Devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı haberimizde aktifleşecektir.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ