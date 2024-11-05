Enflasyon son 2.5 yılın en düşük seviyesinde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekim ayı enflasyon verilerini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi. Geçen ay yıllık enflasyonun mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 olduğuna işaret eden Şimşek, temel mallarda yıllık fiyat artışının yüzde 28,5, ataletin yüksek olduğu hizmetlerde ise yüzde 69,8 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, şunları kaydetti: "Özellikle geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olduğu kira ve eğitim grubunda yıllık artışlar enflasyondaki düşüşü sınırlandırıyor. Katılıkların giderilmesi zaman alıyor ancak bu konudaki gelişmeler olumlu. Ekimde 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilemesi, hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli."

Buna göre, TÜFE'deki değişim Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 93,66 ile eğitim oldu.

Yİ-ÜFE YÜZDE 32.24

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,54 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 14,32 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ekimde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, yurt içi üretici fiyatları yüzde 43,93 arttı. Aylık bazda yüzde 1,29 artış gösterdi. Yİ-ÜFE Aralık 2023'e göre yüzde 27,17, geçen yılın Ekim ayına kıyasla yüzde 32,24 olarak gerçekleşti. Böylece Yİ-ÜFE Mart 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

KİRA ZAMMI ÜST SINIRI

Kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti. Böylece Kasım ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı da netleşti. Ekim ayı zam oranı yüzde 62,02 oldu. Buna göre kasım ayında kiralara yüzde 62,02 zam yapılacak. Örnek bir hesapla 10 bin lira olan kiraya kasım ayında yapılacak zam 6.202 TL olacak. Böylece yapılacak zamla yeni kira bedeli 16.202 TL'ye çıkacak.

PASAPORT HARÇLARINA YENİ DÜZENLEME

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 artış gösterdi.

- 6 aya kadar olan pasaport ücreti: 1.639 TL'den 2 bin 359,01 TL'ye (Artış: 720,01 TL)

- 1 yıllık pasaport ücreti: 2 bin 396 TL'den 3 bin 448,56 TL'ye (Artış: 1 bin 052,56 TL)

- 2 yıllık pasaport ücreti: 3 bin 912 TL'den 5 bin 630,54 TL'ye (Artış: 1 bin 718,54 TL)

- 3 yıllık pasaport ücreti: 5 bin 558 TL'den 7 bin 999,63 TL'ye (Artış: 2 bin 441,63 TL)

- 10 yıllık pasaport ücreti: 7 bin 833 TL'den 11 bin 274,04 TL'ye (Artış: 3 bin 441,04 TL) olması bekleniyor.

Ayrıca, yurt dışına çıkış harcının da artacağı belirtildi.