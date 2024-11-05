Ev otoparkına izinsiz şarj ünitesi kurulabilecek

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı emsal bir karara imza attı. Bazı vatandaşlar yaşadıkları apartmanda kendilerine ait bireysel otoparka şarj ünitesi kurmak istediklerini ancak maliklerin veya site yönetiminin izni konusunda sorun yaşadıklarını belirterek, Meclis'ten bu soruna çözüm bulunmasını istediler. TBMM konuyu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ileterek, çözümün ne olduğunu sordu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise kısa bir süre önce TBMM'ye gönderdiği yazıda, kendilerine de vatandaşlardan bu yönde şikayetler geldiğini, bu konuda bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden görüş aldıklarını bildirdi.

Bazı vatandaşlar yaşadıkları apartmanda kendilerine ait bireysel otoparka şarj ünitesi kurmak istediklerini ancak maliklerin veya site yönetiminin izni konusunda sorun yaşadıklarını belirterek, Meclis'ten bu soruna çözüm bulunmasını istedi.

Bakanlık yazıda "Mevzuatta ve doktrinde bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerler eklenti olarak tanımlanmıştır ve özgülenen bağımsız bölümün maliki eklentinin de tek başına maliki sayılmaktadır. Bu hükümlerden hareketle eklenti sebebiyle malike tanınan hakkın ayni hak olduğu anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 1022. maddesinde ayni hakların tapu siciline tescille doğacağı düzenlenmiştir" değerlendirmesini yaptı.

YOL HARİTASI OLACAK

Tapuda yer almayan, ancak yönetim planında tahsis edilmiş bireysel otopark alanlarının "eklenti" kapsamında olduğuna işaret eden Bakanlık, otopark olarak ayrılan alanların eklenti sayılabilmesinin koşullarını detaylı olarak sıraladı. Bakanlık, bu konuda sorun yaşayan vatandaşlara yol haritası oluşturacak şu kararı verdi: "Otopark tahsis edilen bağımsız bölüm malikinin, kendisine ait otopark alanına, kat malikleri kurulu kararına gerek olmaksızın elektrikli şarj istasyonu kurulabileceği anlaşılmaktadır. Onaylı mimari projede yer almayan, yalnızca yönetim planı ile otopark tahsisi yapılmış otopark kullanıcılarının ise ancak Kat Mülkiyeti Kanununun 42. maddesi çerçevesinde kat malikleri kurulu kararı ile bu işlemi yapabileceği değerlendirilmektedir." TBMM, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın bu resmi yanıtını, çözüm bekleyen vatandaşlara ileterek evlerine ait otoparklara şarj ünitesi kurulumu yapabileceklerini bildirdi.