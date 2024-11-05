Manisa’nın mesir macunu AB’den coğrafi işaret aldı

5 asırlık bir geleneğe sahip olan, UNESCO Somut Olmayan Dünya Mirasları listesinde yer alan tescilli Manisa Mesir Macunu, AB'den coğrafi işaret tescili aldı. Aynı zamanda AB coğrafi işaret alan 28. ürün oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Manisa mesir macununun Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

AB'den coğrafi işaret tescili alan 28'inci ürünün Manisa mesir macunu olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Manisa'ya ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 65 coğrafi işaret ve 6 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

41 ÇEŞİT BAHARAT

Manisa'da her yıl 21 Mart'ta Nevruz Bayramı'nda törenle karılmaya başlanan mesir macunu, nisan ayının son haftasında Sultan Camisi kubbesi ve minareleri ile çevredeki evlerin balkonlarından halka saçılıyor. Şifa verdiğine inanılan macunun yapımında zencefil, zulumba, kremtartar, kişniş, kebabiye, havlıcan, Hindistan cevizi, anason, yeni bahar, hıyarşembe, çam sakızı, zaferan, tarçın, udülkahır, çöpçini, hardal, eskir, karanfil, çivit, meyan balı, tiryak, sarıhelile, raziyane, kimyon, zerdeçal, tarçın çiçeği, karabiber, çörek otu, darıfülfül gisi baharatlar kullanılıyor