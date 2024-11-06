Togg rakiplerini geride bıraktı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından Türkiye'deki otomobil pazarına ilişkin ekim ayı verileri açıklandı. Ekim ayında 3091 adet satış adedine erişen Togg, en önemli rakibi olan Tesla'ya yaklaşık 10 kat fark attı.

PAYI YÜZDE 31'E ULAŞTI

Tesla'nın ekim ayındaki satış adedi 340'ta kaldı. 2024 yılının ilk 10 ayında Türkiye'de satılan toplam elektrikli araç sayısı 64 bin 921 oldu. Bu araçların 20 bin 140'ını Togg T10X modeli oluşturdu. Togg'un bu yıl elektrikli araç pazarındaki payı yüzde 31,02'ye erişirken, en yakın rakibi olan Tesla'nın ilk 10 aydaki satış adedi 7 bin 367'de kaldı. 20 bini aşkın satış gerçekleştiren Togg, Türkiye'de en çok tercih edilen elektrikli araç olmayı başardı. Listede Togg'u takip eden 5 markanın toplam satış adedi 19 bini aşamadı. Türkiye'de tüm otomobil pazarını kapsayan genel listede ise Togg, ekim ayında en çok tercih edilen 6. araç oldu.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARI

Öte yandan 2024 yılının ilk 10 ayında satılan elektrikli araç sayısı, geçen senenin aynı dönemine kıyasla 21 bin 239 adet arttı. Elektrikli araçların genel pazardaki payı yine aynı dönemler baz alındığında yüzde 5,83'ten yüzde 8,65'e tırmandı