SGK, kanser hastasına akıllı ilacının parasını ödeyecek

İzmir'de, kanser hastası Nurdan Yücemen doktorlarının tavsiye ettiği akıllı ilacın ücretini SGK ödemeyince hukuk mücadelesi başlattı. Dava sonunda mahkeme, Yücemen'in tedavi sırasında kullandığı akıllı ilacın bedeli olan 194 bin 534 lira 54 kuruşun SGK tarafından ödenmesine hükmetti. İzmir'de, kanser hastası Nurdan Yücemen (68) doktorlarının tavsiye ettiği akıllı ilacın ücretini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödemeyince hukuk mücadelesi başlattı. Dava sonunda mahkeme, Yücemen'in tedavi sırasında kullandığı 'pembrolizumab' etkin maddeli akıllı ilaç bedeli olan 194 bin 534 lira 54 kuruşun SGK tarafından ödenmesine hükmetti.