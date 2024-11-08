Altın fiyatları yükseldi mi? 8 Kasım Cuma gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 2 bin 977 liradan tamamladı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? İşte 8 Kasım Cuma güncel, canlı altın fiyatları...