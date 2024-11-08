Merkez Bankası Başkanı açıkladı: Yıl sonu enflasyon tahmini değişti

TCMB Başkanı Karahan, ''Enflasyon Raporu 2024-IV Bilgilendirme Toplantısı''nda konuştu.

Karahan, şunları kaydetti;

Enflasyonun eğilimi öngördüğümüzden yavaş olsa da iyileşiyor. Para politikasındaki sıkı duruşumuzu, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceğiz.

Kira sözleşmelerinde kullanılan referans oranlarının düşüşü son çeyrekte aylık kira enflasyonunun yavaşlayacağına işaret ediyor.

Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçevemiz mevduat faizlerinin, Türk lirasına geçişi ve tasarrufları artıracak seviyelerde kalmasını sağlayacak.

2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerimizi yüzde 44 ve 21 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2026'da yüzde 12'ye gerileyeceğini öngörüyoruz.