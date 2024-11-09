TDT’nin hatıra parası satışa sunuldu

Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için özel olarak hazırlanan hatıra para, Türk devletleri arasındaki köklü bağları ve iş birliğini simgeleyen zengin detaylarla tasarlandı. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen söz konusu zirveye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye özel olarak hazırlanan hatıra parayı devlet başkanlarına hediye etti. Türk Devletleri Teşkilatı Hatıra Parası tasarımında, Türk devletleri arasındaki köklü bağları ve iş birliğini simgeleyen zengin detaylarla yer verildi. Türk Devletleri Teşkilatı Hatıra Parası, 38,61 milimetre çapında ve 23,33 gram ağırlığında olup bronz metal üzerine okside olarak basıldı. Maksimum 5 bin adet üretilen hatıra paranın tedavül süresi 7 Kasım'dan itibaren 2 yıl olarak belirlendi. Söz konusu hatıra para, Darphane'nin Beşiktaş'taki Koleksiyon Mağazası ile emagaza.darphane.gov.tr adresinden kutulu olarak 900 liraya piyasaya sunuldu.