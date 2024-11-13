TOKİ’den Tire’ye 500 yeni konut

İZMİR'İN Tire ilçesinde, TOKİ'nin bugüne kadar en büyük sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Konut ihalesinin 2025 Haziran ayında gerçekleştirileceğini kaydeden AK Parti İlçe Başkanı Kadir Uğurlu, "2023 Mart'ında sosyal konutlar için kuralar daha önce çekilmişti. Proje, Tire'nin konut ihtiyacına önemli bir çözüm sunarken, aynı zamanda önemli bir yapılaşma sürecinin de başlangıcı olacak" diye konuştu.

Projenin, gençler ve dar gelirli aileler için büyük bir fırsat sunduğuna işaret eden Uğurlu, "Kısa süre içinde konutların inşaatlarına başlanacak. İlçede her geçen gün artan konut talebini karşılamak açısından da projeyi büyük bir heyecanla takip ediyoruz. TOKİ ile hayat bulan proje yaşam kalitesini iyileştirirken, hem istihdam yaratacak hem de yerel ekonomiye katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.