Piyasa uzmanlarından altın yatırımcılarına uyarı

ABD başkanlık seçimleri tüm piyasaları etkisi altına aldı. Altın fiyatları sert değer kayıpları yaşarken son 3,5 yılın en düşük performansını sergiledi. ABD'de faiz indirimlerine yönelik belirsizlikler emtia piyasalarına olumsuz yansırken piyasa uzmanları altın için kritik değerlendirmelerde bulundu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, pazartesi gününe dikkat çekerken altın ve gümüş yatırımcılarına seslendi. Memiş, yılın son haftalarında altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan düşüşün geçici olduğunu belirtti.

OLUMLU TABLO

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ise değerli madenlere yatırım yapanların Trump'ın seçilmesiyle yönlerini kripto varlıklara çevirdiğini söyledi. Erhan Aslanoğlu, bu sebeple kripto yatırımcıları için yılbaşını beklemeleri gerektiğini söyledi. Aslanoğlu, "Yılbaşından sonra kurlarda bir miktar risk fiyatlaması olabilir, altın ise yılbaşından sonra biraz daha toparlanabilir. Altın ve benzeri yatırım araçlarına yönelen varlıkların kısmen kriptoya yöneleceğini düşünüyorum. Özetle kısa vadede altında olumsuz, orta vadede yine olumlu bir tablo görmek mümkün" dedi.