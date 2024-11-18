Kasım indirimlerine tepki: Pazarlama taktikleri efsane!

KASIM ayının başlamasıyla birlikte yanıltıcı indirim kampanyalarının hızla çoğaldığına dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu durum aslında 'Efsane Kasım' değil, efsane bir pazarlama taktiği oldu. İlgili meslek odalarının izni olmadan yapılan indirimlere itibar edilmemeli" dedi.

Firmaların yüzde 80'e varan oranlarda indirim yapmasının gerçeği yansıtmadığını dile getiren Palandöken, "Böylesine yüksek kar marjları gerçekçi değil. Yüzde 80-100 gibi indirim oranları sürdürülebilir bir kazanç modeli olamaz. Bu nedenle bu kampanyaların bakanlık tarafından denetlenmesi gerekiyor. Güvenilir olmayan sitelerden alışveriş yapılmasının sakıncalarına da dikkat edilmeli. Kalitesiz ürünlerin satışını engellemek, tüketicinin korunması adına önemli bir adım olacaktır" dedi.