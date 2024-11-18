EGE Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği(ESİAD), iş ve finans dünyasını 3. kez İzmir'de bir araya getiriyor. 22 Kasım 2024'te düzenlenecek ESİAD III. Yatırım Zirvesi, finansmana erişim için yeni çözümler sunacak. İş insanlarını zirveye davet eden ESİAD Başkanı Sibel Zorlu, "Geleneksel hale gelen bu zirveyle yatırım dünyasının kalbi İzmir'de atacak" dedi.

REHBER NİTELİĞİNDE

ESİAD olarak 32 yıldır Türkiye'nin sürdürülebilir ve istikrarlı biçimde kalkınması için çalıştıklarını vurgulayan ESİAD Başkanı Sibel Zorlu, "Uluslararası rekabet gücümüzü artırabilmenin yolu katma değeri yüksek üretimden ve ihracattan geçiyor. Küresel ticaret savaşlarının yaşandığı bir ortamda kendi gücümüzü artırmak için doğru yatırımlara yönelmemiz gerekiyor. Teknoloji ve inovasyona dayalı dijitalleşme olağanüstü bir hızla rekabet edebilirlik kriterlerini adeta değiştiriyor. Yatırımlarımızı bu yönde geliştirmek ise ancak yeterli finans kaynağıyla olabilir. Zirvede, sanayicilerimizi, yatırımcıları, fon yöneticilerini ve finans uzmanlarını bir araya getirerek bilgi alışverişi ve iş birliği fırsatları sunacağız. Bu zirve, iş dünyasının yolunu aydınlatacak bir rehber niteliğinde Sibel olacak" dedi.