Yerelden küresele lezzet hazineleri tescillendi

Coğrafi işaretli (Cİ) ürünler pazarı dünyada 200 milyar dolara, Avrupa'da ise 60 milyar euro büyüklüğe ulaştı. Türkiye'de de bu pazarın hacmi her geçen gün büyüyor. 2024 Ekim ayı itibariyle Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescil edilmiş bin 639 coğrafi işaretli ürünümüz bulunuyor. 600 başvurunun ise tescil işlemleri devam ediyor. Bu arada Türkiye, zengin kültür ve lezzet mirasını coğrafi işaretli ürünlerle uluslararası arenaya taşıyor. Türkiye'nin AB nezdinde tescillenen 28 coğrafi işaretli ürünü bulunurken, bu sayının yılsonuna kadar 29'a çıkması bekleniyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na Türkiye'den başvurusu yapılan yaklaşık 60 ürünün de tescil süreci devam ediyor.

28 ÜRÜN BULUNUYOR

Türkiye'nin AB nezdinde tescillenen 28 coğrafi işaretli ürünü bulunuyor. Antep Baklavası, AB tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olmayı başardı. Antep Baklavası'nın ardından AB tescili süreci Aydın İnciri, Malatya Kayısısı, Aydın Kestanesi, Milas Zeytinyağı, Taşköprü Sarımsağı, Antakya Künefesi, Suruç Narı, Çağlayancerit Cevizi, Gemlik Zeytini, Edremit Zeytinyağı, Milas Yağlı Zeytini, Ayaş Domatesi, Maraş Tarhanası, Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, Ezine Peyniri, Safranbolu Safranı, Aydın Memecik Zeytinyağı, Araban Sarımsağı, Osmaniye Yer Fıstığı, Bingöl Balı ile devam etti. Son olarak ise S.S. Bursa Bölgesi Tarım Kooperatifleri Birliği'nce başvurusu yapılan Bursa Şeftalisi, Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hüyük Organik Çilek Üreticileri Birliği'nce başvurusu yapılan "Hüyük Çileği", yine S.S. Bursa Bölgesi Tarım Kooperatifleri Birliği'nce başvurusu yapılan "Bursa Siyah İnciri/ Bursa Siyahı" ve Söke Ticaret Borsası'nca başvurusu yapılan "Söke Pamuğu'nun" Avrupa Birliği'nde tescili yapıldı. Son olarak da TÜRKPATENT olarak başvurusu yapılan, 41 farklı baharatla hazırlanan ve asırlık tarihsel geçmişi olan Manisa Mesir Macunu da AB tescili aldı.

AYVALIK ZEYTİNYAĞI DA SIRADA

AB Komisyonu'na Mersin'in Silifke Yoğurdu için, Manisa'nın Kırkağaç Kavunu, Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü, Manisa Mesir Macunu için, Kayseri'nin Kayseri Mantısı, Kayseri Sucuğu ve Kayseri Pastırması için, Afyon'un Afyon Sucuğu, Afyon Manda Yoğurdu / Afyonkarahisar Manda Yoğurdu, Afyon Pastırması, Afyon Kaymağı için başvurusu bulunuyor. Balıkesir'in Ayvalık Zeytinyağı, Avşa Ada Karası Üzümü ve Kapıdağ Mor Soğanı için AB'ye tescil başvurusu bulunuyor.