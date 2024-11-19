Aydın’da Yörük Çalıştayı hazırlıkları tamamlandı

AYDIN'DA Adnan Menderes Üniversitesi ev sahipliğinde 5 Aralık'ta gerçekleştirilecek olan Yörük Çalıştayı'nın hazırlıklarının tamamlandı. "Yörüğün oturacağı yer bayırla sırt, yiyeceği yoğurtla süt, ardında bırakacağı ise ebedi yurt" düsturuyla gerçekleştirilecek olan çalıştaya Türkiye'nin dört bir yanından yörükler katılacak. ADÜ Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi'nde dört oturumda eş zamanlı sunum ve ardından sonuç raporunu hazırlama aşamalarıyla gerçekleştirilecek Yörük Çalıştayı'na Aydın Adnan Menderes Üniversitesi akademisyenlerinin yanı sıra Afyon Kocatepe Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Uşak Üniversitesinden bilimsel katkı sağlanacağı belirtildi.