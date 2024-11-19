Dev yolcu gemisi Marmaris’e demir attı

İtalya Bayraklı dev kruvaziyer yolcu gemisi Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Gümrüklü Limanı'na demir attı. Dünyanın en güvenli limanları arasında yer alan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Gümrüklü Limanı'na dün sabah saatlerinde 2 bin 38 yolcusu ile dev kruvaziyer yolcu gemisi demir attı.

BİNLERCE TURİST GETİRDİ

Yaz sezonunun bitmesinin ardından ilçeye adeta can suyu olan 253 metre uzunluğuna 33 metre genişliğinde içinde birden fazla restoranı ve alışveriş merkezi olan, 5 yıldızlı yüzen tatil köyü olarak tanımlanan İtalya Bayraklı gemi, Antalya'dan aldığı 2 bin 38 Alman turist ile dün sabah Marmaris Gümrüklü Limanı'na demir attı. Gemideki yolcular ilçede çeşitli aktivitelere katılmak ve Marmaris çarşısını gezmek için gemiden ayrıldı. 641 mürettebatı olan dev gemi, akşam saat 20.00'e kadar Marmaris'te kaldıktan sonra limandan ayrılıp Girit Adası Heraklion Limanı'na gitti.