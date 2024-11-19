Doğal gaz yardım parası nasıl alınır? Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır?

İhtiyaç sahibi hanelere yapılan doğalgaz destek ödemelerinin başvuru kriterleri merak ediliyor. e-Devlet kapısı üzerinden yapılan Doğalgaz Tüketim Desteği başvurularından faydalanmak isteyenler 'Doğalgaz yardım ödemesi ne kadar? Başvurular nereden yapılıyor? Başvuru şartları neler?' sorularını araştırıyor. İşte 2024 Doğalgaz desteği başvurusuna ilişkin merak edilenler...
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLAR NEDİR?
Doğalgaz desteği başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifreyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, " Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasından işlem gerçekleştirilebiliyor.
Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteğinden yararlanmak için Türk vatandaşı olmak, doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmek, e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvurmak, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması, ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması, hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi gerekiyor.
DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL?
Doğal Gaz Tüketim Desteğinin aylık 188 TL- 438 TL arasında olduğunu ve ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar üzerinden hesaplandığını bildiren bakan Göktaş,
"Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programında kış dönemine ilişkin ödemeler başladı. Bu kapsamda 521 bin 411 hak sahibine toplam 153,3 milyon lira ödeme yapacağız. Böylece bu yılın ocak-kasım aylarını kapsayan dönemde 653 bin 461 hak sahibine yaklaşık 1,4 milyar lira ödeme yapmış olacağız. Destekten yararlanacak olan vatandaşlarımız, mesken türü aboneliklerine ilişkin ikamet adreslerine ait faturalarını PTT ödeme noktalarında ibraz etmek suretiyle destekten yararlanabilecek." açıklamasında bulundu.