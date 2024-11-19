İzmir’de suya yeni yıl zammı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) 2025 yılında su kullanımına gelecek zam oranı yüzde 30 oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük şirketleri arasında yer alan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) 2025 yılı itibari ile gelmesi beklenen zam oranı belli oldu. Buna göre tarifelerde yüzde 30 oranında artış beklenirken, konut aboneleri için 0-4 metreküp su 24,85 TL'den 32,31 TL'ye, 5-10 metreküp su 48,04 TL'den 62,45 TL'ye, 11-20 metreküp su 61,43 TL'den 79,68 TL'ye ve 21 metreküp üstü ise 115,03 TL'den 149,54 TL'ye çıkacak.