Yayıncılık sektörüne ilişkin rekabet soruşturmasında sözlü savunmalar alındı

Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında kurumun merkez binasında gerçekleştirildi.

Küle, Başkent Ankara Yayıncılık Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Uzman Kariyer Kitabevi Yayın Dağıtım Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Giyim Gıda Tic. Ltd. Şti. hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını anımsattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de soruşturmanın, yayıncılık sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin bayilerinin yeniden satış fiyatlarına müdahale etmesi nedeniyle başlatıldığını söyledi.

İDARİ PARA CEZASI TALEP EDİLDİ

Temsilci, yapılan inceleme, tespit ve değerlendirme sonucunda teşebbüslerin kanunu ihlal ettiğini belirlediklerini bildirerek, idari para cezası uygulanması talebinde bulundu.

Teşebbüs temsilcileri de haklarındaki iddiaların doğru olmadığını savundu.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.