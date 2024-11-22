88 ülkeden iş insanları MÜSİAD EXPO’da buluşacak

MÜSİAD EXPO 2024, 20. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından 26-29 Kasım 2024 tarihlerinde TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan etkinlik, ticaretin geleceğini şekillendirecek ve kapsamlı programlarla iş dünyasını bir araya getirecek. Etkinlikte, 88 ülkeden iş insanları, sanayiciler ve yatırımcılar buluşarak yeni iş birlikleri kuracak. MÜSİAD EXPO 2024, 24 sektörden 300'ü aşkın katılımcı firmayı bir araya getirerek B2B görüşmelerle ticaret hacmini 1 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyor. Fuar kapsamında, 28. Uluslararası İş Forumu (IBF), 25 Kasım tarihinde 'İnsani ve İktisadi Boyutuyla Göç' temasıyla düzenlenecek. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, fuara ilişkin "500'ü aşkın yabancı heyet ve 18 bin metrekarelik fuarımızla, yerli ve yabancı iş insanlarını iş birlikleriyle buluşturacağız" dedi.