Macaristan’ın doğal gaz ihtiyacı Türkiye’den

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin TürkAkım doğal gaz boru hattı sayesinde, Ukrayna üzerinden gerçekleşen transit akışın sona ermesinden etkilenmeyeceğini belirtti. Macaristan'ın Türkiye ile işbirliğinin stratejik açıdan oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Szijjarto, ilişkilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasındaki büyük kişisel dostluk üzerine inşa edildiğini kaydetti.

Szijjarto, "Ukrayna üzerinden transit geçişin kesilmesinin bize herhangi bir etkisi yok. Çünkü birkaç yıl önce Türkiye, Bulgaristan, Sırbistan ve Rusya ile birlikte TürkAkım boru hattını inşa ettik. Macaristan şu anda TürkAkım üzerinden doğal gaz tedariki gerçekleştiriyor. Günlük olarak 20 milyon metreküpten fazla ithalat yapıyoruz, bu da yeni bir rekor. Bu yıl TürkAkım üzerinden Macaristan'a 6,6 milyar metreküpten fazla doğal gaz geldi. Bu rakam geçen yılın tamamından daha fazla. Dolayısıyla, birkaç yıl önce yaptığımız bu yatırım sayesinde, Ukrayna üzerinden gaz transitinin kesilmesinin bizim için herhangi bir önemi yok" dedi. Szijjarto, alternatif rota arayışlarının olmadığına dikkati çekerek, "TürkAkım sayesinde buna ihtiyacımız yok" ifadesini kullandı.