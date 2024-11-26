400 bin kişinin GSS borcu siliniyor

YENİ yıla sayılı günler kala, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşların GSS hizmetlerinden faydalanabilmesi için yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi bekleniyor. AK Parti Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ile ilgili bazı düzenlemelerin de yer aldığı torba kanun teklifi sunmaya hazırlanıyor. Buna göre şimdiye kadar çıkan yapılandırmadan yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen 01.01.2015 tarihi itibarıyla prim borçlarını ödeyemeyen 400 bin vatandaşın borçları tamamen silinecek. Bu düzenleme ile yaklaşık 2 milyar liralık prim borcu ortadan kalkacak. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Usta, "Yürürlüğe konulan yapılandırma kanunlarından yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen 1/1/2015 öncesine ait zorunlu genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borçlarını siliyoruz. Sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak ve nihai olarak da genel sağlık sigortasını erişiminin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve toplumsal sağlık riskini azaltmak amaçlanmaktadır" dedi.