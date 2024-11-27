İzmir’e 124 milyarlık ulaştırma yatırımı

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında bakanlığın İzmir'de yaptığı yatırımlar ve devam eden projeleri anlattı. Kırkpınar ayrıca İzmir Kuzeydoğu çevre yolunun yapılması ve uçak seferlerinin arttırılması yönünde de talepte bulundu. Kırkpınar, Bakanlık tarafından İzmir'e bugüne kadar 124 milyar yatırım yapıldığını vurguladı.

15 PROJE DEVAM EDİYOR

Kırkpınar, konuşmasında şöyle söyledi: "İzmir'de 2023 yılında bitmiş olan projelerimiz: Boğaziçi- Tire yolu, Madra Çayı Köprüsü genişletme işi, Konak Tüneli ve bağlantı yolları, İzmir Çevre Yolu, Bornova-Turgutlu-Salihli yolu, İzmir-Manisa yolu, Sabuncubeli Tüneli, Menemen-Manisa yolu, Kemalpaşa-Torbalı yolu, İzmir-Urla bağlantı yolları, İzmir Çevre Yolu, İzmir-Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Kavşağı yapım işi, Torbalı-Kemalpaşa yolu, İzmir-İstanbul yolu." Öte yandan Yaşar Kırkpınar, "15 tane proje devam etmekte. Bu projelerin toplam tutarı 12 milyar 144 milyon TL'dir. Bunlar için şimdiye kadar yapılan toplam harcama tutarı da 7 milyar 147 milyon TL civarındadır" dedi.