Ege’de kruvaziyer rekoru: 1 milyon yolcuya yaklaştı

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, 23 Kasım itibarıyla İzmir, Egeport Kuşadası ve Ulusoy Çeşme limanlarına 644 gemiyle 922 bin yolcunun geldiğini bildirdi. Öztürk, şubelerinin kasım ayı toplantısındaki konuşmasında, İzmir'in yeni yat limanları projesinde önemli adımın atıldığını söyledi.

Öztürk, "Jeopolitik risklere rağmen gelecek yıl 2 milyonun üzerinde yolcu hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

KAPASİTE ARTACAK

Büyüklüğü 170 bin 810 metrekare ve 250 bağlama kapasiteli Çeşmealtı ile 262 bin 602 metrekare büyüklüğünde ve 400 yat bağlama kapasiteli Yeni Şakran yat limanları için ÇED sürecinin başladığını ifade eden Öztürk, İzmir'in yat bağlama kapasitesinin bu limanlarla 3 bin 350'ye yükseleceğini belirtti. Öztürk, kruvaziyer turizmi için tarihi Kemeraltı'nın önemli olduğuna işaret ederek, "Turizmde Kemeraltı'nı es geçemeyiz. İzmir'de çok güzel bir miras olmasına rağmen iyi değerlendiremiyoruz. MSC Cruises'ın İzmir durağını iptal etmesinin en büyük nedenlerinden birisi kentte yapacak pek bir şey bulamamaları. Bu konuda çalışmalar yapılıyor" dedi.