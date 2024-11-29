Dolar piyasasında panik sürüyor

Yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlar, Kapalıçarşı'da ve bankalarda dolar alımını durma noktasına getirdi. Para sayma makinelerinin dahi ayırt edemediği sahte dolarlar nedeniyle döviz büroları uyarı afişleri asarken, bazı bankalar geçici olarak alımı askıya aldı. Uzmanlar, yaklaşık 600 milyon dolar değerindeki sahte paraların dünya çapında hızla yayılmasının Türkiye'yi de etkilediğini belirtti. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı piyasadaki 'sahte dolar' iddiaları hakkında soruşturma başlattı.

SİSTEM KİLİTLENDİ

Döviz büroları ve bankalar sahte dolar krizi ile savaşıyor. Yaklaşık 600 milyon dolar civarında sahte paranın bütün dünyaya dağıldığını dile getiren uzmanlar, "Türkiye de bu durumdan nasibini alıyor. Merkez Bankası bankalardan, bankalar döviz bürolarından, döviz büroları da vatandaştan dolar almamaya başlayınca sistem kilitlendi" dedi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Krizin sona ermesi ise Türkiye'deki banka ve döviz bürolarındaki bütün para sayma makinelerinin yazılım güncellemesi ile sahte parayı ayırt edebilir hale gelmesi ile mümkün olacak. Bu arada da sahte döviz mümkün olduğunca toplanıp dolaşımdan çıkarılacak. Normalleşme ancak bundan sonrası için mümkün. Başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde döviz bürolarını ve bankaları alarma geçiren 'sahte dolar' krizi, mali polisi de harekete geçirdi. İstanbul'da gerçekleştirilen bir operasyonda, 3 milyon 600 bin euro değerinde sahte para ele geçirildi. Operasyonda 3 bin adet üzerinde 100 ibaresi bulunan filigransız sahte banknot, 1,500 adet üzerinde 100 ibaresi ve Euro banknotlarının filigranı bulunan sahte banknotlar, Euro filigranı bulunan şeffaf ve mat kalıplar, mor ışıklar, basım makineleri ile özel ve devlet kurumlarına ait bankaların amblemi bulunan çek yaprakları ele geçirildi. Toplamda basılmaya ve piyasaya sürülmeye hazır halde 3 milyon 600 bin Euro değerindeki sahte banknota, imha edilmek üzere el konuldu.

"FIRSATÇILARI İHBAR EDİN"

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de vatandaşı fırsatçılara karşı uyardı. Bu durumu fırsata çeviren bazı döviz büroları olduğunu dile getiren Memiş, "Milyonlarca eski basım dolar var. Bazıları bunu 5 dolar komisyonla bozarım diyor. Bu art niyetli fırsatçıya mutlaka gerekeni yapmak lazım. Ahlaklı edepli olan bir insan, vatandaşın 5 dolarına göz koymaz. Bu fırsatçılara gereken ceza mutlaka yazılmalı veya yetki belgeleri iptal edilmeli" dedi. İslam Memiş, böyle çirkin bir durumla karşı karşıya kalan vatandaşın da mutlaka ihbarda bulunması gerektiğini kaydetti.