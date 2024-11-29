Ticaret Bakanlıgından influencerlara egitim

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya etkileyicilerine (influencer) sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal düzenlemeler hakkında eğitim verdi. İnfluencerlara yönelik "Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı" düzenlendi. Program, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu iş birliğiyle gerçekleştirildi.

TEMEL ETİK VE YASAL KURALLAR

Eğitimde, paylaşımlarıyla vatandaşları etkileyen fenomenlere, tüketici haklarına ve sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal düzenlemeler, Reklam Kurulunun yapısı, işleyişi ve örnek kararlar hakkında sunum yapıldı. Pazarlama iletişiminin temel etik ve yasal kuralları, sorumlu reklamcılık ilkeleri, telif hakları, kişisel verilerin korunması gibi konu başlıkları hakkında da eğitim verildi. Influencerların kaçınması gereken konular ve paylaşımlar da eğitim konuları arasında yer aldı.