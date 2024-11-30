Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi. Türkiye ekonomisinin 2024'ün üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 2,1 büyüdüğüne dikkati çeken Şimşek, böylece ilk üç çeyrekteki büyümenin yıllık yüzde 3,2 gerçekleştiğini bildirdi. Şimşek, milli gelirin yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 260 milyar dolara ulaştığı bilgisini vererek, "Milli gelirimizin yaklaşık 4'te 3'ünü oluşturan sanayi hariç sektörlerde yıllık büyüme devam ediyor. Sürdürülebilir yüksek büyüme için gerekli olan yeniden dengelenme, programımız sayesinde sağlandı. İlk üç çeyrekte iç talep büyümeye 1,3 puan, net dış talep ise 1,9 puan katkı verdi." değerlendirmesinde bulundu.

'KAZANIMLAR SAĞLADIK'

İş gücü piyasasındaki görünümün, dezenflasyon sürecinin kısa vadeli etkilerinin sınırlı olduğunu gösterdiğini vurgulayan Şimşek, üçüncü çeyrekte mevsimsel düzeltilmiş istihdamın yıllık 1 milyon kişi arttığını, işsizlik oranının 0,5 puan gerileyerek yüzde 8,7'ye düştüğünü hatırlattı. Şimşek, şu ifadeleri kullandı; "Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımızla önemli kazanımlar sağladık. Haziranda başlayan dezenflasyon sürecinde yıllık enflasyon 26,9 puan azaldı. Mali disiplin güçleniyor. Yıllıklandırılmış cari açığın milli gelire oranı üçüncü çeyrekte 2023 yılının aynı dönemine göre 3,6 puan düşerek yüzde 0,8'e geriledi."

TÜRKİYE EKONOMİSİ YÜZDE 2,1 BÜYÜDÜ

TÜİK, 2024 yılı 3'üncü çeyrek büyüme oranını açıkladı. Buna göre; gayrisafi yurt içi hasıla, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,1 arttı. Gayrisafi yurt içi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde, bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak inşaat yüzde 9,2, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 6,2, tarım sektörü yüzde 4,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,5, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 2,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 2,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 arttı.