Marketlere eş zamanlı denetim

Aydın'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi. Ekipler ürünlerin piyasada bulunurluğunu kontrol etmek ve toplatılmayan ürünlerin toplanmasını sağlamak amacıyla ulusal zincir marketleri kapsayan eş zamanlı resmi kontroller gerçekleştirildi. Türkiye'de gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesine amacıyla 7255 sayılı Kanun ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun'da değişiklik yapılmış, taklit ve tağşişe yönelik yaptırımlar ağırlaştırılarak yeniden düzenlenmiş, taklit/tağşiş yapılmış ürünlere el konularak masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılma hükmü getirilmişti.

ÜRÜNLER İFŞA EDİLDİ

Ayrıca 5996 sayılı Kanun ve bu Kanun kapsamında hazırlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi hükmü gereğince taklit veya tağşiş yapıldığı gıdaları üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/ veya seri kesinleşen numarası bilgileri kamuoyuna duyurulmasına yönelik sistemde güncellemeye gidilerek, 02 Ekim tarihi itibari ile kamuoyu duyurularının https://guvenilirgida.tarimorman. gov.tr/ internet sitesinden elektronik ortamda, güncel ve anlık olarak yapılmasına başlandı. Bilindiği üzere https://guvenilirgida.tarimorman. gov.tr/ internet sitesinden "Gıda Kamuoyu Duyurusu" sekmesi altında 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlığı altında; firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk ve parti/seri no bilgileri verilerek listelenen ürünler hakkında Kanun hükmü gereğince toplatma kararı alındı.