Vatandaşlar indirimli satışlara akın etti

Dünya genelinde her yıl kasım ayında düzenlenen efsane cuma indirimleri nedeniyle bu yıl da İzmir'de çeşitli alışveriş merkezlerinde (AVM) uzun kuyruklar oluştu. Sabahın erken saatlerinde AVM kapılarında kuyruğa girenler, kapıların açılmasıyla mağazalara akın etti. İndirimli ürünleri alabilmek için adeta birbirleriyle yarışan vatandaşlar, AVM katları boyunca uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı mağazalarda ise izdiham yaşandı. Efsane cuma indirimleriyle pek çok mağaza büyük indirimlerle tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor. İndirimlerin başlangıç tarihleri mağazadan mağazaya değişiklik gösterdiği gibi genel tarih 29 Kasım Cuma gününe dek geliyor.

EFSANE CUMA İZDİHAMI

"Efsane Kasım", "Efsane Cuma" gibi isimlerle anılan indirim kampanyalarının başlamasının ardından İzmir'de birçok alışveriş mağazasında izdiham yaşandı. Giyim mağazasındaki ürünleri dolduranlar kasada da sıranın kendilerine gelmesi için uzun süre bekledi. Saat 10.00'da kapıların açılması ile birlikte vatandaşlar mağazalara koşarak akın etti. Mağazaya giren vatandaşlar reyondaki ürünleri adeta kapıştı.