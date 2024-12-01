2025 bütçesi komisyonda kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi. Komisyonda ayrıca 2025 yılı Gelir Bütçesi, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşüldü. Daha sonra yapılan oylamada bütçe kabul edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 39 gün süren maratonun sonuna geldiklerini belirterek, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı bütçelerinin yanı sıra 17 bakanlığın, toplamda ise 227 kamu kurumunun bütçesinin, 226 kamu kurumunun kesin hesabı ile 229 Sayıştay raporu üzerine 21 birleşim gerçekleştirildiğini söyledi.

KALKINMAYA KATKI OLACAK

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bütçe hazırlık sürecindeki güçlü liderliği ve sağladığı vizyon için şükranlarını sundu. Yılmaz konuya ilişkin şöyle konuştu; "39 gün boyunca özverili çalışmaları için Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan ve Üyeleri ile görüşmelere katkı sağlayan tüm milletvekillerine, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere bütçe teklifinin oluşturulmasına katkıda bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ile değerli basın mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Siyasi istikrarımızın göstergesi olarak 22 yıldır aralıksız görev yapan AK Parti Hükümetlerimizin 23'üncü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ise 7'nci bütçesi üzerinde görüşmelerin Genel Kurul aşamasının da şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. 2025 Yılı Bütçemiz, sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme, sosyal refah ve küresel güçlenme hedeflerimize katkı sağlayacak."