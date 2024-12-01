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Haberler Ekonomi Bakan Şimşek duyurdu: Mücbir sebepten yararlanmaya devam edilecek

Bakan Şimşek duyurdu: Mücbir sebepten yararlanmaya devam edilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesinde dün itibarıyla mücbir sebep halinin sona erdiğini ancak depremden etkilenen mükelleflerin bireysel başvuruyla mücbir sebepten yararlanmaya devam edeceğini bildirdi.

DHA
Bakan Şimşek duyurdu: Mücbir sebepten yararlanmaya devam edilecek

Hazine ve Maliye Bakanlı Mehmet Şimşek, "Bugünkü fiyatlar ile son iki yılda deprem için yaklaşık 2,6 trilyon lira harcadık. Deprem yaralarını sarmak için bütçe imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde uygulanan mücbir sebep hali dün itibarıyla sona erdi. Ancak depremden etkilenen mükellefler bireysel başvuruyla mücbir sebepten yararlanmaya devam edecek. Birikmiş vergi borçlarını tek seferde ödemekte zorluk çeken mükelleflere faizsiz 24 ay taksit imkanı sunuyoruz" dedi.

Şimşek ayrıca, "Bugünkü fiyatlar ile son iki yılda deprem için yaklaşık 2,6 trilyon lira harcadık. Deprem yaralarını sarmak için bütçe imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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