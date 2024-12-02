Bakan Uraloğlu duyurdu: "Masalsı yolculuk" 23 Aralık'ta başlıyor

"GELEN TALEPLER ÜZERİNE YENİ PROJELER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Uraloğlu, Türkiye'nin her köşesinin ayrı güzelliklere ve kültürel zenginliklere sahip olduğunu belirterek, "Doğu Ekspresi, Turistik Doğu Ekspresi, Kars-Erzurum Turistik Bölgesel Treni, Güney Kurtalan Ekspresi, Turistik Diyarbakır Ekspresi ve Van Gölü Ekspresi gibi trenlerimiz, özellikle gençlerimizden büyük ilgi görüyor. Bu trenlerimiz güzergahlar boyunca tarih, doğa ve kültürle iç içe seyahat deneyimi yaşayan yolcularımız, ülkemizin eşsiz tarihini de görme fırsatı elde ediyor." dedi.



Bakan Uraloğlu, mevcut rotaların yanı sıra İzmir-Burdur arasında "Güller Ekspresi", "İstanbul-Sofya Ekspresi" gibi hatların da turistik değer taşıdığına dikkati çekerek, "Yolcularımızdan gelen talep üzerine Ankara-Çankırı arasında 'Turistik Tuz Ekspresi'ni hizmete sunduk. Yolcularımızdan gelen talepler üzerine Adana-Belemedik ve Efes-Selçuk güzergahında da gelen yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. Akdeniz ve Ege bölgelerimizin, tarihsel ve kültürel yolculuğunu, vatandaşlarımızın hizmetine sunmak bizlere mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin dört bir yanındaki tarihi ve doğal güzellikleri daha fazla kişinin daha uygun fiyatlara görmelerini sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Uraloğlu, bu amaçla 2035 ve 2053 hedefleri doğrultusunda konvansiyonel hatların modernizasyonu ve turistik tren hatlarının çeşitlendirileceğini sözlerine ekledi.