Yağmurlar üreticinin yüzünü güldürdü

KÜÇÜKMENDERES Havzası'nda, uzunca bir süre devam eden kurak dönemin ardından Kasım ayının ikinci yarısında görülen yağmurlar hasat döneminde olan zeytin üreticisini de mutlu etti. Dağlık ve engebeli arazilerdeki zeytin ağaçlarının yaz ve sonbaharda yeterince sulanamadığından yakınan üreticiler, "Bu yıl zeytinde 'var' yılını yaşıyoruz. Zeytin ağaçlarının dalları zeytin meyveleri ile dolu. Ancak, kuraklık nedeniyle bazı bölgelerde zeytinin etiyle çekirdeği birbirine yapışmış durumdaydı. Meyveler o kadar küçük ve cılızdı ki el taraklarının dişlerine takılmadan geçebiliyordu. Yağmurlarla birlikte meyveler hızla şişti ve olgunlaştı" diye konuştular