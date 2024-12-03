Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 3 Aralık Salı altın fiyatları...

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 18 Aralık tarihinde açıklayacağı para politikası kararında yüzde 75 ihtimalle 25 baz puanlık bir indirime gidebileceği tahmin edilirken, Fed'in politika faizini sabit tutabileceğine yönelik ihtimaller yüzde 25 ile fiyatlanıyor.



Bu gelişmelerle beraber, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,20 seviyesinde bulunuyor.



Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 670 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 630 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.