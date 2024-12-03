Berberde yeni tarife: Saç- sakal 500 TL!

ÖDEMİŞ Berberler ve Kuaförler Odası, dün Ödemiş Belediye Düğün Salonu'nda üyeleriyle birlik ve beraberlik kahvaltısında bir araya geldi. Kahvaltıda açıklamalarda bulunan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren saç ve sakal kesim fiyatının 500 TL olduğunu söyledi. Son dönemde berberlik ve kuaförlük mesleğinin altın çağını yaşadığını vurgulayan İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, "1 Ocak 2025 yılından itibaren saç ve sakal kesimi fiyatını Ödemiş'te 450 TL İzmir genelinde 500TL olarak belirledik" dedi.