İzmir turizmine çifte destek

TURİZMİN değişmeyen rotası TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi ile TTI Health Sağlık Turizmi Fuarı, 5 Aralık'ta kapılarını açıyor. Turizm aktörlerini 18'inci kez bir araya getirecek TTI İzmir ile sağlık ve turizm temalarını birleştiren 2'inci TTI Health, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından sektör profesyonelini ziyaretçilerle buluşturacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, TÜRSAB'ın desteği ile İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık ortaklığında düzenlenen kongre, Fuar İzmir'de yapılacak. Fuar, dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini bir araya getirirken uluslararası katılımcı ve ziyaretçileri yeniden buluşturmaya hazırlanıyor.