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Buharkent, arıtma tesisine kavuşuyor

KAZIM YÖRÜKCE
Buharkent, arıtma tesisine kavuşuyor
AYDIN'IN Buharkent ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kredi desteği ile yapılacak olan Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yapım işinin ihale tarihi belli oldu. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, ihalenin 19 Aralık'ta gerçekleşeceğini söyledi. Erol, "Yapımı öngörülen Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi 2000 m3/gün kapasiteye sahip olacak. Tesisimiz yer teslimi tarihi itibariyle inşallah 24 ay içinde tamamlanacak, Buharkent'imize hayırlı olsun" diye konuştu.
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