Bakan Uraloğlu: Dünya havacılığımıza hayran!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin sivil havacılık başarılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Son 22 yılda Türkiye'nin dünyayı kendisine hayran bırakan bir başarı hikayesi yazdığını belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı; "Türkiye gökyüzüne imzasını atmaya devam ediyor sloganı ile başladığımız Cumhuriyet'imizin 100. yılından itibaren sivil havacılık kapasitemizi en üst düzeye çıkararak ülkemizi dünya liderliğine taşıyacak stratejik adımlar attık. 2003'te 26 noktaya uçulurken iç hat uçuş noktalarını son 22 yılda yüzde 123 artırarak, 2024'te 58 noktaya ulaştırdık. Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane olmak üzere iki havalimanımızın da yapımına devam ediyoruz. 2025'te mevcut yurt içi uçuş frekans sayımızı yüzde 10 artıracağız." Uraloğlu, Türkiye'nin havacılık alanında küresel rekabette konumunun güçlendirilmesi ve hava yolu ulaşımında güvenli, konforlu, çevreye duyarlı ulaşım hizmetlerinin sağlanması hedefiyle çalıştıklarını vurguladı.

ÇEVRE DOSTU SİSTEM

Bu kapsamda birçok çalışma yaptıklarını dile getiren Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı: "2003'te 50 ülkede 60 noktaya uçarken bunu yüzde 480 artırarak, 2024'te 131 ülkede 348 noktaya çıkardık. Yakın zamanda Kuala Lumpur duraklamalı olarak Türk Hava Yolları (THY) İstanbul-Sidney seferleri başladı. Uzun süredir yaptığımız görüşmeler sonucunda Şili'nin başkenti Santiago'ya 18 Aralık 2024 itibarıyla THY ile İstanbul-Sao Paolo-Santiago hattında haftalık 4 frekans olarak seferlere başlamayı planlıyoruz. Böylelikle, THY, Şili'ye ilk kez sefer gerçekleştirecek. 2003'ten sonra 288 noktayı hizmete açmış olduk. Hava ulaştırması anlaşması olan ülke 2003'te 81 iken 2024'te bu sayıyı 175'e yükselttik." Bakan yolcu ve çevre dostu 50 havalimanının Havalimanı Karbon Akreditasyonu Programı kapsamında sertifika almaya hak kazandığını da söyledi.

UÇAK SAYISI 725 OLDU

Uraloğlu, 2003'te 489 olan toplam hava aracı sayısının yüzde 280 artışla, kasım ayı sonu itibarıyla 1856'ya yükseldiğini bildirdi. 2002'de 162 olan uçak sayısının yüzde 347,5 artışla kasım sonu itibarıyla 725'e, koltuk kapasitesinin yüzde 415 artarak 27 bin 599'dan 142 bin 147'ye ulaştığını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti: "Bu dönemde kargo kapasitesi yüzde 794,5 artışla 302 bin 737 kilogramdan 2 milyon 707 bin 875 kilograma yükseldi. Kasım sonu itibarıyla sadece yolcu taşımacılığı yapan 8, sadece kargo taşımacılığı yapan 3 ve hem yolcu hem kargo taşımacılığı yapan 2 hava yolu işletmesi bulunmaktadır. Bu hava yolu işletmelerinde toplam 725 uçak bulunmakta olup, bahse konu uçakların 687'si (142 bin 147 koltuk kapasitesiyle) yolcu uçağı olarak, 38'i (2 milyon 707 bin 875 kilogram kargo kapasitesiyle) kargo uçağı olarak kullanılmaktadır. Kasım sonu itibarıyla toplam yolcu sayısı 214 milyon 232 bini aştı."