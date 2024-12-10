Ankara-İzmir arası 3,5 saate düşecek

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Çankaya 8'inci Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Bakan Abdülkadir Uraloğlu, Ankara'yı hızlı trenle Sivas'a bağladıklarını hatırlatarak, "İstanbul'a bağladık, Konya'ya, Karaman'a bağladık. Peki, sırada ne var? Şimdi sırada İzmir var. Sadece 3,5 saate düşüreceğiz. Kırıkkale'den Samsun'a gidecek olan yine bir yüksek hızlı tren projemiz var. Biz bunları yapmaya devam ediyoruz" cümlelerini kullandı.

TARIM YÜZDE 4,6 BÜYÜDÜ

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ise güçlü tarım olmadan güçlü bir ekonominin olamayacağını söyleyerek, "Bu anlayışla tarım sektörüne yaptığımız yatırımlar ve destekler, yürüttüğümüz etkin politikaların açık göstergesidir. Ülkemiz ekonomisi 3'üncü çeyrekte yüzde 2,1 büyürken, tarım ve ormancılık sektörümüz yüzde 4,6 büyüdü. Sektörümüz son 5 çeyrektir büyüyor" diye konuştu.