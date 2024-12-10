Dev kola firmasının taktiğine vatandaşlar kanmadı

İsrail'in 7 Ekim'de başlayan Filistin saldırıları kamuoyunda infiale neden oluyor. Birleşmiş Milletler'in sessiz kaldığı, batının 'uygun gördüğü', insan haklarının yok sayıldığı, sivillerin, çocukların ve bebeklerin öldürüldüğü saldırılar günden güne artıyor. Bazı vatandaşlar Yahudi sermayesiyle üretilen tanınmış Amerikan markası Coca Cola'yı potesto ediyor.

Firmanın yaşanan boykot karşısında reklamlarında yaptığı duygu sömürüsü ise ürün ambalajlarına yansıdı. Söz konusu markanın ürünlerinde 'Uğur'un Emeğiyle', 'Gamze'nin Emeğiyle', 'Metin'in Emeğiyle', 'Türkiye'de üretildi' yazıları yer alıyor. Firmanın amacı Türkiye'deki tüketici kitlesine daha da yakınlaşmak gibi görünse de Türkiye'de üretim yapan firmanın işçilerinin boykot yüzünden işsiz kalacağı mesajıyla aba altından sopa gösterdiği iddia ediliyor.

Yeni Asır'ı arayan vatandaşlar ise "Üzerindeki yazı Esraymış, Handeymiş fark etmez. Coca cola yazıyorsa yeterli. Siyonist güçlere haddi bildirilmeli. Her Coca Cola'nın, bir Müslümana sıkılan kurşunun parası olduğunun bilmesi yeterli. Firma, bu isimlerle çalışanlar üzerinden yaptığı tehdidi bir an önce durdurmalı" diyerek tepkilerini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER:

Sosyal medyada da tepkiler dinmedi. Ömer Spitaş isimli vatandaş "Biz de Esra ve Hande'nin direnişi ile içmeyeceğiz. Normalde sağlık açısından da içilmemesi gereken ve emperyalizm simgesi olan bu gıdayı soykırıma destek verdiği için hiç içmememiz gerekiyor. Adamlar içimizden vurmaya çalışıyor. Türkiye'de üretilmesi onun bir silah olmadığı anlamına gelmez" yorumunu yaptı. İsmail Gül ise "Bilinçli tüketici olabilmek lazım. Yıllardır içmem.Bir, kapitalizmin içeceğidir, iki zararlıdır" ifadelerini kullandı.