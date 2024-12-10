Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alacak! İşte başvuru şartları ve branşlar...

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı gerçekleştirecek. Bakanlığın personel alımına ilişkin şartları araştırılıyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvurular nereden nasıl yapılacak? Bakanlık hangi branşlarda personel alacak? İşte detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI YAPACAK
Sağlık Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 26 bin 673 sağlık personeli alımı ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI SHANGİ BRANŞLARDA PERSONEL ALACAK?
Yayımlanan kararda Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı bilgisine yer verildi. Karara göre bakanlık bünyesinde;
1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı.
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, özel ve genel başvuru şartları gibi detaylar başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte netlik kazanacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Geçmiş yıllarda olduğu gibi başvuru tarihleri başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte belli olacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?
Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları kılavuz ile birlikte belli olacak. Alım yapılacak branşa göre özel ve genel şartlar belirlenecek.
Geçtiğimiz yıl yapılan alımlarda ön lisans, ortaöğretim, lisans mezunlarından KPSS puan şartı aranmıştı.
Bu yıl da benzer şekilde KPSS puanıyla alım yapılması bekleniyor.