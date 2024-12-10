Tahtalı Barajı eski günlerine dönecek

TÜRKİYE Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, 2025 yılının yağışlı geçmesini beklediklerini söyledi. Yaşar, "Bu seneden sonra Tahtalı Barajı yine eski günlerine dönecektir. Güzel yağışların yağmasıyla baraj yeniden yüzde 30'ların üzerine çıkacaktır. Geçen seneki yağışlarla su miktarı yüzde 5 arttı, bu sene yüzde 20 artacağını düşünüyorum" dedi.

İzmir'in içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesinin bu kış yağacak yağmurlarla yükselmesi bekleniyor. Tahtalı Barajı'nın İzmir'in yüzde 30-35 suyunu sağladığını dile getiren TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, bugün itibarıyla barajın doluluk oranının yüzde 10,84 olduğunu dile getirdi.