Destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri dün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. İhtiyaç sahibi haneler için bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları sürdürdüklerini aktardı. Bakanlık olarak hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarını bildiren Bakan Göktaş, bu kapsamda sosyal yardımları bütüncül bir şekilde uyguladıklarını, vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadan adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağı ile ulaştırdıklarını ifade etti.