Geciken uçuşlar için yolculara rötar tazminatı ödenecek

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce (SGHM) yapılan değişikliğe göre, uçuşlarda 3 saatten fazla gecikme yaşanması durumunda, hava yolu şirketleri yolculara tazminat ödeyecek. Resmî Gazete'de yayımlanan Hava Yolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik üzerinde yapılan değişiklikler Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle uçuşların teknik nedenlerle gecikmesi durumunda, yolcuların planlanan son varış noktasına 3 saat veya daha fazla sürede ulaştırılması halinde, hava yolu şirketleri belirlenen yükümlülükleri yerine getirmekle sorumlu olacak.