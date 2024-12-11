‘Programımızı hayata geçirmeye devam edecegiz’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tek haneli rakamlara ulaşıncaya kadar da tüm politika araçlarımızla koordinasyon içinde, kararlı bir şekilde programımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi. Yılmaz, Şişli'de bir otelde "Üçüz Dönüşümün Kesişim Noktası: Sermaye Piyasaları" temasıyla düzenlenen "8. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi"nde önemli açıklamalarda bulundu.

'GURUR VERİCİ'

Kongrenin sermaye piyasalarında yeni teknolojiler, alternatif yatırım araçları ve yeşil finans gibi alanlarda önemli perspektifler sunacağına inandığını belirten Yılmaz, "Sermaye piyasaları, kalkınma ve milletimizin refahı için hayati bir role sahiptir. Bu piyasalar, sadece kaynak oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda ekonomik katma değer üretir, istihdamı artırır, yatırımcılarımıza güvenli ve kazançlı alternatifler sunar. En önemlisi de, güçlü bir ekonomik altyapının temel taşlarını oluşturur. Son yıllarda, Türkiye'nin sermaye piyasalarında kaydettiği ilerleme, hepimiz için gurur vericidir" dedi.

AVRUPA'DA BİRİNCİ

Gelişme ve kalkınma sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ve sektör paydaşlarının çalışmalarının önemli rolü bulunduğunu belirten Yılmaz, "Geçen yıl 54 şirket ilk kez halka arz yoluyla piyasadan 79,3 milyar lira fon temin ederken, 12 Aralık itibarıyla halka arz süreci tamamlanan 31 şirketimiz piyasadan 55,9 milyar lira kaynak sağladı. Ülkemiz halka arzdan sağlanan fon büyüklüğü bakımından geçen yıl dünyada 10., Avrupa'da da birinci sırada yerini almıştır." diye konuştu.