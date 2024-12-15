BYD’nin Manisa’daki yatırımı, Çinli firmaların Türkiye ilgisini artırdı

Aynı zamanda Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı da olan Güler, AA muhabirine, BASBAŞ'ta bir milyon metrekare parselin altyapısı ve kamu binalarının tamamlandığını, inşa ettikleri ilk üretim tesisinin 6 bin 500 metrekaresinin yatırımcıya kiraladığını söyledi.

Yatırımcının ihracat için otomotiv yan sanayi ürettiğini ve 350 kişiyi istihdam ettiğini ifade eden Güler, "İkinci binamızı yatırımcıya vermek için aralık ayında tamamlayacağız. Şu an 13 bin metrekare kapalı alan hazır ve bunlar da bittiğinde 30 bin metrekare kapalı alan yaratacağız. Kapalı alan için 3 yatırımcı şu an hazır ve gelecek yıl üretime başlayacak." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Dışişleri Bakanlığının koordinasyonda Avrupalı yatırımcılarla görüştüklerini aktaran Güler, Çinli otomotiv firması BYD'nin Manisa'daki yatırımlarının önemine değindi.

Faruk Güler, son 20 yıldır Çinli şirketlerin zaman zaman Türkiye'ye gelip yatırım ortamını incelediğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Ama son bir yıldaki ilgiyi ben daha öncesinde görmedim. Geçmişte gelerek inceleme yapıp döner ve ses gelmezdi. Şu an ise değişik sektörlerde Çinli şirketlerin ciddi şekilde araştırıp burada yatırım için uğraştıklarını görüyoruz. 20 yıldır ilk defa bu yıl Çinlilerin çok ciddi incelemeleri ve görüşmeleri var. Bunun nedeni de Avrupa'ya mal sevkiyatı Çin'den daha maliyetli olması ve Çin üretimi eskisi gibi ucuz değil. Avrupalı şirketler de salgınla Çin gibi uzak ülkelerde üretim merkezi kurmanın akıllıca olmadığını öğrendi. Yabancı şirketler bunlardan dolayı Türkiye ve Fas gibi yakın ülkelerde yatırımlarını arttırmaya başladı. Temasta olduğumuz Çinli şirketler var. Hatta yeni yılda Çin ve Japonya'ya seyahatlerimiz olacak."

Güler, bazı olumsuzluklara rağmen Türkiye'de ciddi yatırımların yapıldığını sözlerine ekledi.