Yerli ve milli lokomotif için üç yeni fabrika kurulacak

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TÜRASAŞ bünyesinde yerli ve milli lokomotif ile tren setleri üretim projelerinin geliştirilmesine ağırlık vereceklerini bildirdi.

Raylı sistem araçlarıyla ilgili planlamalarda teknik bilgi ve altyapıyı geliştirerek yerlilik ve milliliği ön planda tuttuklarına işaret eden Uraloğlu, bu sayede demir yollarında dışa bağımlılığı azaltmayı amaçladıklarını vurguladı.

Uraloğlu, Türkiye'nin raylı sistemler imalat sektöründe 100 yılı aşan tecrübe ve bilgi birikimiyle en büyük temsilcisinin TÜRASAŞ olduğunu aktararak, "Türkiye'nin üreten gücü olmak için kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz Milli Yük Vagonu ve Elektrikli Tren Seti ile çalışmaları devam eden Eskişehir-5000 Elektrikli Ana Hat Lokomotifi ve Milli Elektrikli Hızlı Treni gibi projelerimizle demir yollarında modern ve yerli araçlarımızı çoğaltıyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu atılımların kalıcı olmasını hedeflediklerine dikkati çeken Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"2025-2027 yılı Yatırım Programı kapsamında TÜRASAŞ bünyesinde raylı sistem araçlarının geliştirilmesi ve mevcut üretim kapasitesinin artırılması için üç yeni fabrika kuracağız. Eskişehir'de Milli Elektrikli Lokomotif İmalat ve Elektrik Sistemleri, Sakarya'da Milli Elektrikli Tren Seti İmalat ve Test, Sivas'ta da Milli Raylı Sistem Araçları Parça İmalat fabrikalarının temellerini 2025'te atacağız."

FABRİKA ÇATILARINA GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULACAK

Uraloğlu, enerji verimliliği ile ülkenin enerji yoğunluğunu azaltma politikasına uygun şekilde çalışmaya dikkat ettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Sivas Bölge Müdürlüğü'nde bulunan fabrikalarımızın çatılarına güneş enerji santrali kurmak için bir proje hazırladık. Bu sayede fabrika çatılarına kurulan güneş enerji santralleri ile kendi elektriğini üreten, çevreye duyarlı ve rekabetçi üretim için büyük bir adım atacağız."