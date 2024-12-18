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Sağlık Bakanlığı’na bağlı termal tesislerde yeni uygulama: Emeklilere bedava

Sosyal Güvenlik Kurumu emekliler için yeni bir uygulama başlattı. Afyonkarahisar’da Sağlık Bakanlığı’na bağlı termal tesislerde emeklilere ömür boyu ücretsiz tedavi imkânı sağlanacak.

RAMAZAN AYDEMİR

Giriş Tarihi:

Sağlık Bakanlığı’na bağlı termal tesislerde yeni uygulama: Emeklilere bedava

SGK tarafından emekliler için önemli bir uygulama başlatıldı. Artık emekliler, Afyonkarahisar'daki Sağlık Bakanlığı'na bağlı termal tesislerde ücretsiz olarak tedavi olabilecek.

Bu bağlamda, Afyonkarahisar'daki termal tesisler, emeklilerin fiziksel ve ruhsal iyileşmelerine katkı sağlayacak önemli bir sağlık kaynağı haline geliyor. Emeklilerin, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarından bir sağlık raporu alması gerekiyor.

Emeklilerin sağlık raporlarının düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içinde tedaviye başlanmaması durumunda yeni bir rapor almaları gerekecek.

Emeklilerin yalnızca Sağlık Bakanlığı'na bağlı termal tesislerde tedavi alabileceği duyuruldu.

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