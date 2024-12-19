Enerjide dev devlet desteği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar önceki gün AK Parti MKYK'da sunum yaptı. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin konut enerji fiyatlarında Avrupa genelinde en uygun fiyatları sunan 2. ülke konumunda olduğunu açıkladı. Bakan Bayraktar, vatandaşlara sağlanan enerji desteklerine de dikkat çekerek, devletin enerjide yaptığı büyük katkıları sıraladı.

Avrupa başkentleri üzerinden yapılan karşılaştırmalarda ise Türkiye'nin, elektrikte en ucuz 1'inci, doğalgazda 2'nci, benzinde 2'nci, motorinde 4'üncü, oto gazda ise 5'inci sırada yer aldığını belirtti.

TALEP 2 KATINA ÇIKTI

Elektrikte yüzde 60 doğal gazda ise yüzde 63 destek sağlandığını belirten Bakan Bayraktar, bu verilerin Türkiye'nin enerji politikalarındaki başarısını ve vatandaşlara sağlanan desteğin boyutunu gözler önüne serdiğini ifade etti. Bakan Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan Türk nükleer mühendislerinin sayısının 350'yi aştığını vurgulayarak, "Türkiye, bu mega proje ve yetişmiş Türk nükleer mühendisleri ile enerji bağımsızlığı yolunda stratejik bir adım atmış olacak" değerlendirmesinde bulundu. Bayraktar, her yıl büyüyen ekonomisi ve artan nüfusuyla Türkiye'nin enerji talebinin iki katına çıktığına da dikkati çekti.